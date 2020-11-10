В Троснянском районе орловец насмерть зарезал односельчанина Фото: Архив "КП"

В Орловской области задержали подозреваемого в убийстве 65-летнего жителя Троснянского района. Мужчина получил смертельное ножевое ранение и скончался по пути в больницу.

Трагедия произошла в понедельник, 9 ноября. Как установили следователи, у 49-летнего убийцы внезапно возникли личные неприязненные отношения к односельчанину и тогда он схватился за нож. Личность причастного к преступлению следователям и оперативным сотрудникам удалось установить в кратчайшие сроки.

- Возбуждено уголовное дело статье 105 УК РФ (убийство). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.