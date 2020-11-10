«Орелводоканал» задолжал 205 миллионов рублей Фото: Архив "КП"

В понедельник, 9 ноября, в Орле на заседании заседание балансовой комиссии горсовета встал вопрос о финансовом положении муниципального предприятия «Орелводоканала» в 2020 году. Как выяснилось, пандемия коронавируса внесла в него существенные коррективы, причем негативные.

По состоянию на 30 сентября дебиторская задолженность предприятия составила 205 миллионов рублей. Чистая прибыль же прибыль — 57 миллионов рублей.

Значительная сумма задолженности сложилась из-за просроченных платежей потребителей и невозможности установки заглушек на канализацию в период пандемии.

- Первоначально, когда только началась первая волна заболевания, прогнозировали 70% падение сборов с населения. В настоящее время мы недобираем 3-4%. Не так давно сборы составляли 95-96%. Кроме того, за счет судебных исков этот процент возрастал до 98-99, - пояснил руководитель «Орелводоканала» Василий Иванов.

В итоге за 9 месяцев 2020 года предприятие подало на юридических лиц 176 исков в суд на общую сумма 22 млн 491 тысяч рублей (уже выплачено чуть более 17 млн рублей) и на рядовых потребителей подано 1678 судебных приказов на сумму 16 млн 220 тысяч рублей и 48 исковых заявлений на 673 тысяч рублей (выплачено 11 млн рублей).