В Орловской области еще один сирота получит жилье через суд Фото: Архив "КП"

В Орловской области тема жилья для детей-сирот по-прежнему остается актуальной и одной из самых сложных. Очередную ситуацию со сдвигающимися очередями на квартиры пришлось решать прокуратуре в городе Новосиль.

В ведомство обратился молодой человек, которого поставили на учет детей –сирот, имеющих право на предоставление благоустроенного жилого помещения, еще в 2016 году. Однако, когда ему исполнилось 18 лет, свою жилплощадь он так и не получил. Вопрос пришлось решать через суд.

- Была проведена проверку по обращению о нарушении жилищных прав. В целях их восстановления прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением с требованием обязать администрацию Новосильского района предоставить сироте благоустроенное жилое помещение. В настоящее время исковые требования удовлетворены в полном объеме, на администрацию района возложены соответствующие обязанности. Их исполнение находится на контроле прокуратуры, - рассказали «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.