Ревнивой орловчанке вынесен приговор за убийство сожителя

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В Орловской области суд вынес приговор жительнице Мценского района по делу об убийстве. На почве ревности обвиняемая прикончила своего возлюбленного.

Кровавая семейная драма разыгралась год назад, в декабре 2019-го. Тогда женщина приревновала сожителя и схватилась за нож. 48-летнего мужчину экстренно госпитализировали, однако шансов выжить у него не оказалось, ранение было смертельным и он скончался в больнице. Нападавшую задержали. Уголовное дело об убийстве расследовал следком, в суде обвиняемую признали виновной.

- На основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей суд приговорил осужденную к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. С осужденной также взыскан моральный вред в размере 480 тысяч рублей, - рассказала "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.