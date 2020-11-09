Коронавирус в Орловской области: больницам выделили средства на оборудование лабораторий для тестирования

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В Орловской области планируется увеличить количество выполняемых в сутки тестов на коронавирусную инфекцию до 3,5 тысяч штук. Медучреждениям выделены средства на оборудование лабораторий.

Об этом шла речь на заседании регионального оперативного штаба. На сегодняшний день в области выполняется около 2 тысяч тестов на COVID-19 в сутки, в общей сложности проведено больше 277,3 тысяч исследований на новую коронавирусную инфекцию. На заседании было отмечено, что перед регионом стоит задача нарастить объем тестирования на базе имеющихся и новых лаюораторий.

- Из бюджета области выделены средства на оснащение лабораторий Ливенской ЦРБ, больницы скорой медицинской помощи имени Семашко и Орловской областной клинической больницы. Также будет оснащена лаборатория НКМЦ имени Круглой, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.

Выделило дополнительные средства на тестирование и Правительство РФ. Так, больше 5 миллионов рублей направлено на оснащение тест-лаборатории в больнице им. Боткина.