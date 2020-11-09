Конкурс "Молодые лица города Орла" вновь пройдет в областном центре

В Орле вновь выберут молодые лица города. Подать заявку на участие можно до 7 декабря, победителей определят в нескольких номинациях.

В прошлом, 2019 году, состязание среди перспективной молодежи областного центра не проходило из-за нестабильности бюджета. В 2020 году нашлись средства, чтобы поощрить победителей.

Номинаций в конкурсе "Молодые лица города Орла" множество: "Творец", "Сыны Отечества", "Служители Гиппократа", "Доброе сердце", "Гордость орловского спорта" и другие.

- Основной этап конкурса пройдет с 8 по 15 декабря. Он предусматривает отбор конкурсных документов, подведение итогов и выявление победителей. Торжественная церемония награждения запланирована на 18 декабря, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе администрации Орла.

Победители получат денежные премии.

Участниками могут стать жители Орла в возрасте 18-35 лет. Подробности здесь.