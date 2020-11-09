Орловская область попала в топ-10 регионов России по выращиванию свеклы

Орловская область вошла в топ-10 регионов России по выращиванию сахарной свеклы Фото: Ольга СУПОНЕВА

Орловская область вошла в топ-10 регионов России по выращиванию сахарной свеклы. Вырабатываемый на местных заводах сахар реализуют на внутреннем рынке, а также экспортируют за рубеж.

Об аграрных успехах рассказал Александр Шалимов, возглавляющий региональный сельхоздепартамент. В 2020 году свеклой было засеяно 45 тысяч гектар полей. На сегодняшний день собрано 95% урожая, или 43 тысячи тонн. Свекла отправляется на переработку на заводы, которых в регионе четыре.

- Общий объем инвестиций на модернизацию производства и текущий ремонт составил более 396 млн рублей. Это позволило увеличить в текущем году производственные мощности на 200 тонн и сегодня орловские сахарные заводы способны перерабатывать 18 тыс. 800 тонн свеклы в сутки, - цитирует пресс-служба Правительства области Александра Шалимова.