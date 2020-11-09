За попытку ограбить банк орловец отправится в колонию Фото: Архив "КП"

Житель Орловской области отправится в колонию за попытку ограбить банк. Мужчину поймали с поличным, когда тот вылезал из окна финансовой организации.

Житель Свердловского района решил разжиться деньгами и не придумал ничего лучше, как ограбить местное отделение банка. Он проник в здание через окно в ночное время, правда обчистить сейф ему так и не удалось. Сработала сигнализация и когда грабитель решил бежать, его поймали. На 28-летнего местного жителя завели уголовное дело, которое рассмотрел суд.

- Данный гражданин Свердловским районным судом признан виновным. Ему назначено наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы. В настоящее время обвинительный приговор по уголовному делу вступил в законную силу, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.