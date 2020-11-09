Прокуратуру Орловской области покинул Андрей Хамошин. Первый заместитель руководителя надзорного ведомства освободил должность.

О том, что Хамошин ушел из орловской прокуратуры, сообщило местное интернет-издание "Орловские новости". "Комсомолке" данную информацию подтвердил источник, знакомый с ситуацией.

Первым заместителем Прокурора Орловской области Хамошин был назначен в 2013 году. Сообщается, что Андрей Хамошин займет должность первого заместителя прокурора Омской области. Кто станет замом Владислава Малкина, главы орловской прокуратуры, в настоящее время не сообщается.