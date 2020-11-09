За убийство и поджог дома житель Орловской области отправится за решетку Фото: Архив "КП"

В Орловской области суд вынес приговор рецидивисту, изощренным способом убившему своего неприятеля. Он поджег многоквартирный дом, в котором проживал мужчина.

Само действо развернулось в Верховском районе. 39-летний местный житель повздорил со знакомым во время застолья и решил ему отомстить. Он поджег штору в квартире собутыльника и зная, что тот не может покинуть жилище, ретировался. В итоге занялся пожар, который не просто стал причиной гибели местного жителя, но и оставил без крова других людей: деревянный многоквартирный дом сгорел. Уголовное дело расследовалось следственным комитетом.

- Собранные следственными органами доказательства признаны судом с участием присяжных заседателей достаточными для вынесения приговора. Обвиняемый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. п. "д, е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом, с особой жестокостью), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества), - сообщила "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Государственное обвинение по уголовному делу поддержала прокуратура.

- Судом виновному назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Орловской области.