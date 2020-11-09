В Орловской области больше тысячи водителей без прав попались полицейским

Фото: Ольга СУПОНЕВА

На дорогах Орловской области полицейским в этом году попалось больше 1000 водителей, севших за руль без прав. Нарушителям придется раскошелиться на оплату штрафа.

Как сообщают в регуправлении ГИБДД, за прошедшие 10 месяцев 2020 года удалось уличить 1250 нарушителей, у которых не оказалось водительских прав. При этом кто-то просто забывает главный водительский документ дома, а кто-то намеренно садится за баранку не имея прав и даже будучи лишенным их.

Согласно Кодексу об Административных правонарушениях, если права забыты дома, то водителю грозит штраф 500 рублей или предупреждение. Машина при этом отправится на штрафстоянку. Если нет водительского удостоверения, или есть, но несоответствующая категория, то штраф уже составит 5-15 тысяч рублей. И такую же сумму придется отдать в случае, если права просрочены или в них содержится неправильная информация.