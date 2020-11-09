Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 9 ноября 2020

Данные регионального оперштаба

В Орловской области количество заразившихся коронавирусом жителей превысило 13 тысяч человек, за сутки статистика пополнилась еще 133 заболевшими. Региональный оперативный штаб представил обновленную карту распространения COVID-19 по области на 9 ноября 2020 года.

Больше всего заболевших выявлено в Орле - 74 человека. В Орловском районе заболело еще 17 человек, в Ливенском и Покровском районах заразилось по 7 жителей, в Дмитровском районе 6, в Мценском, Верховском по 3, по 2 человека заболело в Залегощенском, Свердловском, Сосковском, Болховском и Знаменском районах, по 1 жителю заразилось в Краснозоренском, Должанском, Колпнянском, Кромском, Урицком и Хотынецком районах.

В целом за месяцы пандемии сложилась следующая картина. В городе Орле заразилось коронавирусом 6 760 человек, на втором месте Орловский район с количеством заболевших 1 493 жителя, далее Ливенский район, где заразилось 1 042 человека. Затем Мценский район - 756 заболевших, Урицкий - 361, Болховский - 316, Дмитровский - 282, Новодеревеньковский - 198, Свердловский - 185, Хотынецкий - 183, Малоархангельский - 176, Покровский - 164, Залегощенский - 146, Кромской - 145, Колпнянский - 144, Верховский - 121.

Есть и районы, в которых менее сотни заразившихся: Должанский - 98, Глазуновский - 93, районе, Новосильский и Шаблыкинский по 92, Знаменский - 84, Троснянский - 70, Сосковский - 69. Меньше всего заболевших в Краснозоренском районе - 48 и Корсаковском - 28.