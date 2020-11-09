«Созвездие Орла» выбрало цифровые услуги «Ростелекома»

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Провайдер проложил более двух километров оптического кабеля и подключил три интернет-канала со скоростью до 100 Мб/с. Образовательному учреждению также доступно телевидение «Ростелекома» с пакетом детских и развивающих каналов. Кроме того, на территории школы развернут беспроводной интернет: Wi-Fi-покрытие обеспечивают 17 роутеров. Для использования Всемирной паутины в обучающих программах «Ростелеком» настроил «белый» список сайтов, которые могут просматривать несовершеннолетние, а также сервис блокировки доступа к запрещенным ресурсам (интернет-фильтр).

Павел Зеленин, директор филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:

«К решению задачи цифровизации “Созвездия Орла” мы подошли комплексно. “Ростелеком” обеспечил рабочие места учителей и администрации школы доступом в интернет без ограничений ко всем ресурсам сети, а на персональных устройствах учащихся организовали фильтрацию интернет-трафика от нежелательного контента. Единая Wi-Fi зона охватывает здание целиком, с первого по третий этаж. Это позволяет получать стабильное непрерывное соединение в любом помещении школы».

Наталья Тебякина, директор БУО ОО «Созвездие Орла»:

«Одним из приоритетных направлений нашей деятельности является информатизация образовательного процесса. Перейдя на оптику “Ростелекома”, мы получили качественную связь и подключили дополнительные сервисы. Сегодня в учреждении помимо высокоскоростного интернета есть Wi-Fi и телевидение с образовательными каналами. Цифровые сервисы сделают работу учителей и обучение школьников более эффективными. Теперь не придется подолгу ждать загрузки файлов из Сети, при необходимости педагоги смогут проводить занятия онлайн и приобщать детей к современным технологиям. Объединив услуги в пакетное решение, удалось сэкономить на ежемесячных платежах».

Комплексное решение «Быть в плюсе» включает в себя традиционный высокоскоростной интернет, мобильную связь и цифровые сервисы на выбор – «Виртуальную АТС», «Управляемый Wi-Fi», «СМС-рекламу», «Видеонаблюдение», «Телевидение для бизнеса», услугу «8-800». Решение позволяет организовать удаленный контроль за компанией из любой точки мира, предоставить доступ в интернет по технологии Wi-Fi клиентам и сотрудникам компании, управлять всеми входящими обращениями от клиентов и предоставлять качественный HD-контент для посетителей заведения.

Получить подробную информацию об услугах можно на сайте компании, а также в службе поддержки клиентов по номеру 8 800 200 30 00.

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