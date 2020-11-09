В Орле таксиста поймали на краже телефона у пассажира

. Фото: Архив "КП"

В Орле под уголовное дело попал водитель такси. Мужчина присвоил телефон клиента и теперь ему светит реальный срок лишения свободы.

В полицию обратился владелец пропавшего мобильника. Мужчина рассказал сотрудникам райотдела, что пропажу телефона заметил дома, а до этого он ехал на такси. Однако когда орловец связался с водителем, подвозившим его, тот сказал, что никакого телефона не находил. При этом мужчина уверенно заявил полицейским: выронил мобильник, когда доставал кошелек, чтобы расплатиться.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Как оказалось, утерянный гаджет все же похитил тот самый таксист.

- Сотрудники Отдела уголовного розыска установили, что к краже гаджета причастен 54-летний орловец, который вез заявителя. Мужчина сознался в совершенной краже. Он нашел гаджет в салоне авто и решил оставить его себе. Полицейские изъяли сотовый телефон, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Дожидаться суда орловец будет под подпиской о невыезде. Сейчас ведется следствие.