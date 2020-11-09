В Орловском районе пожарные отбили от огня жилой дом

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО Фото: Архив "КП"

В Орловском районе жилой дом и несколько строений отбили от огня пожарные. Пламя разбушевалось из-за неправильной истопки печи.

ЧП случилось поздним вечером в минувшую субботу, 7 ноября. Звонок в пожарную службу с сообщением о возгорании поступил в одиннадцатом часу, спасатели выехали на место. Как оказалось, горела деревянная постройка в селе Знаменское. Огонь угрожал перекинуться на стоящий рядом жилой дом и другие строения.

- В результате пожара выгорела хозяйственная постройка, спасены рядом стоящие постройки и дом. Предположительная причина пожара: нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, - рассказали "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Во сколько обойдутся хозяевам восстановительные работы, подсчитывают эксперты. К счастью, при происшествии обошлось без пострадавших и погибших.