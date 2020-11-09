Коронавирус в Орле: узнать о наличии лекарств, масок и антисептиков в аптеках можно онлайн

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У жителей Орла появилась возможность узнать о наличии лекарственных препаратов, масок и антисептиков в муниципальных аптеках онлайн. Список обновляется несколько раз в день.

Функция появилась на официальном портале городской администрации, она доступна с сегодняшнего дня. В специальном разделе есть список аптек . Выбрав конкретную, можно узнать есть ли в наличии, например, антибиотики или противовирусное, а также маски, антисептики.

Например, вам необходимо приобрести 20 защитных масок, удобно это сделать в аптеке №1. Выбираем ее в разделе, открывается таблица. В ней указано: в наличии есть 1700 медицинских масок.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, информация будет обновляться по будням в 9.00, 14.00 и 18.00. Уточнить, есть ли в наличии тот или иной препарат можно по телефону.

Телефоны и адреса муниципальных аптек Орла: