В Орле кроссовер врезался в столб на парковке торгового центра

. Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле водитель иномарки получил травмы после столкновения машины со столбом. Авария произошла на парковке торгового центра.

ДТП случилось накануне, 8 ноября в Заводском районе города. Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, утром в воскресенье - было около 9 часов - 31-летний водитель ехал за рулем кроссовера "Рено Колеос" по прилегающей территории к ТЦ "Гринн" (Кромское шоссе).

- Водитель не справился с управлением и допустил наезд на препятствие - световую опору. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Госпитализация водителю не потребовалась.

Всего же за минувшие выходные на дорогах Орловской области сотрудники ГИБДД зафиксировали 20 дорожно-транспортных происшествий, обошлось без погибших.