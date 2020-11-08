Погода в Орле: на новой рабочей неделе начнутся заморозки

Прогноз погоды в Орле на неделю Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На новой рабочей неделе в Орел придут заморозки. Публикуем полный прогноз погоды в Орле на 9-13 ноября.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник, 9 ноября, днем столбики термометров покажут +7 градусов днем. Ночью температура опустится до – 1 градусов. День пройдет с небольшой облачностью, зато без дождей. Ветер северо-западный 2 м/с. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Во вторник, 10 ноября, воздух днем прогреется всего +4 градуса, ночью уже -2 градуса. Ветер усилится до 5 м/с. Атмосферное давление 753 мм рт.ст. По-прежнему без дождя, временами облачно.

В среду, 11 ноября, днем +3, ночью -2 градуса. Осадком не ожидается. Ветер сменит направление на западное и будет достигать 3 м/с. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В четверг, 12 ноября, облачно с прояснениями. Днем +2, ночью -3 градуса. Ветер северо-западный 2 м/с. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В пятницу, 13 ноября, днем вновь +2, ночью -3 градуса. Ветер восточный 2 м/с. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.

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