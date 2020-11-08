В Орле мотоциклист на «Урале» врезался в «Рендж Ровер». Фото ГУ МЧС России по Орловской области

В субботу, 7 ноября, на Кромском шоссе дорогу не поделили мотоцикл «Урал» и автомобиль «Рендж Ровер». Авария произошла утром в 9:30.

Как установили сотрудники Госавтоинспекции, работавшие на месте ДТП, 58-летний мотоциклист ехал со стороны Высоковольтной улицы и в районе дома №3 врезался в иномарку. «Рендж Ровер», за рулем которого находился 30-летний водитель, в этот момент ехала попутно слева.

На месте аварии работали сотрудники МЧС.

- В результате ДТП пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.