В Орловской области после ремонта открылся памятник участникам локальных конфликтов

Фото редакции газеты Шаблыкинского района «Шаблыкинский вестник»

В пятницу, 6 ноября, в поселке Шаблыкино после капитального ремонта торжественно открыли памятник участникам локальных конфликтов. В событии приняли участие губернатор Орловской области, местные жители и патриотические организации.

По завершении церемонии гости почтили минутой молчания память погибших защитников Отечества и возложили к памятнику живые цветы.

- В год юбилея Великой Победы на Орловщине продолжается работа по увековечению памяти защитников Родины. Воздавая должные почести своим героям, мы чествуем не только воинов Великой Отечественной, но и прямых наследников их ратной славы – участников боевых действий, локальных войн и вооруженных конфликтов, - подчеркнул глава региона Андрей Клычков.

Обновленный памятник создан на средства местного бюджета и по инициативе воинов-интернационалистов района.