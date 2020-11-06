Погода в Орле: на выходных начнет холодать и будет ветрено Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Грядущие выходные в Орле обойдется без сильных осадков и смогут порадовать солнечными моментами. Публикуем полный прогноз погоды в Орле на 7 и 8 ноября.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу, 7 ноября, столбики термометров покажут +10 градусов днем и +3 ночью. Будет облачно с прояснениями и без дождя. В темное время суток возможны осадки. Ветер северо-западный 6 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

В воскресенье временами будет накрапывать небольшой дождь, но по-прежнему в течение дня из-за туч продолжит выглядывать солнце. Воздух днем прогреется всего до +8 градусов, ночью +5. Ветер западный 6 м/с. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

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