Коронавирус в Орловской области: на стационарном лечении находятся 13 детей Фото: Архив "КП"

Сегодня, 6 ноября, во время еженедельного онлайн-брифинга руководителя Департамента здравоохранения Орловской области с журналистами стало известно, как обстоит ситуация с заболеваемостью коронавирусом у детей.

По информации Ивана Залогина, за все время пандемии в регионе COVID-19 заболели 1169. Это более 9% от общего числа заболевших.

- Болезнь у детей проходит легче, чем у взрослых. За весь период пандемии было госпитализировано 169 детей. В настоящее время лечение в стационарах проходят 13 детей, - рассказал Иван Залогин.