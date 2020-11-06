Орел
Еще
Радио
Орел
Еще
Радио
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области: на стационарном лечении находятся 13 детей

Иван Залогин: «Болезнь у детей проходит легче, чем у взрослых»
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
КомментироватьОставить комментарий
Коронавирус в Орловской области: на стационарном лечении находятся 13 детей

Коронавирус в Орловской области: на стационарном лечении находятся 13 детей

Фото: Архив "КП"

Сегодня, 6 ноября, во время еженедельного онлайн-брифинга руководителя Департамента здравоохранения Орловской области с журналистами стало известно, как обстоит ситуация с заболеваемостью коронавирусом у детей.

По информации Ивана Залогина, за все время пандемии в регионе COVID-19 заболели 1169. Это более 9% от общего числа заболевших.

- Болезнь у детей проходит легче, чем у взрослых. За весь период пандемии было госпитализировано 169 детей. В настоящее время лечение в стационарах проходят 13 детей, - рассказал Иван Залогин.

Коронавирус в Орловской области