Коронавирус в Орловской области: 24 человека заболели повторно Фото: Архив "КП"

Сегодня, 5 ноября, в Орле прошел очередной онлайн-брифинг руководителя регионального облзрава Ивана Залогина с журналистами. В центре внимания ситуация с распространением коронавирусом.

По данным руководителя Департамента здравоохранения Орловской области, 24 человека, переболевшие коронавирусом, заразились повторно. Причем во второй раз болезнь у них протекает сложнее.

- Тяжелого течения болезни у повторно инфицированных зарегистрировано не было. Однако, если ранее у некоторых из них болезнь протекала бессимптомно, то теперь отмечается повышение температуры, есть и другие симптомы. Многие из этих пациентов лечатся на дому, - рассказал Иван Залогин.

Напомним, в настоящее время в регионе продолжают лечение от коронавируса 2 тысячи 706 человек. За весь период пандемии заболели 12 тысяч 747 орловцев.