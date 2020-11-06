Мэр Орла предложил найти альтернативные пути поощрения уборщиц в детских садах

Проблему зарплат в детских садах обсудили в администрации Орла. Фото: пресс-служба администрации города

В Орле заработные платы, полученные техническими работниками в детских садах в ноябре, вызвали волну негодования. Сумма разительно отличается от той, что была еще пару месяцев назад. Причина – решение казначейства России о том, что оплата не соответствует времени выполняемых работ.

Вот заработок технического персонала и пересчитали в сторону уменьшения. В итоге за неделю администрацию города засыпали обращениями и жалобами, которых оказалось не меньше сотни.

Сегодня, 6 ноября, мэр Орла Юрий Парахин провел встречу с заведующими детских садов, чтобы разъяснить ситуацию. Руководителям учреждений для дошколят он предложил повторно встретиться с пострадавшей категорией работников, довести до персонала причины сокращения заработных плат и найти альтернативные пути поощрения.