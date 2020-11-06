Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 6 ноября

В Орловской области на 6 ноября 2020 года подтверждено еще 133 случая заражения коронавирусом. Региональный оперштаб опубликовал обновленную карту распространения COVID-19. Рассказываем, где выявлены новые случаи заболевания.

За сутки заболевание подтвердилось у 61 жителя Орла, 7 – в Покровском районе, по 6 человек заболели во Мценском районе и Ливнах, по 5 - в Орловском, Малоархангельском, Сосковском и Хотынецком районах, по 4 –в Урицком и Колпнянском районах, по 3 – в Должанском и Шаблыкинском районах, по 2 –в Дмитровском и Краснозоренском районах, по 1 – в Ливенском, Болховском, Новодеревеньковском, Свердловском, Верховском, Новосильском и Троснянском районах.

Всего за весь период пандемии диагноз COVID-19 подтвержден у 6563 жителей Орла, 1451 зараженный – в Орловском районе, 748 – в городе Мценске и Мценском районе, 675 – в Ливнах, 358 – в Урицком районе, 330 − в Ливенском районе, 311 – в Болховском районе, 258 – в Дмитровском районе, 187 – в Новодеревеньковском районе, 180 – в Хотынецком районе, 175 – в Свердловском районе, 169 – в Малоархангельском районе, 153 – в Покровском районе, 144 – в Залегощенском районе, 142 – в Колпнянском районе, 140 – в Кромском районе и 110 − в Верховском районе.

Районы, в которых менее сотни заболевших: 97 – в Должанском районе, 93 – в Глазуновском районе, 92 – в Новосильском районе, 88 − в Шаблыкинском районе, 80 – в Знаменском районе, по 67 – в Троснянском и Сосковском районах, 41− в Краснозоренском районе, 28 – в Корсаковском районе.