121 удар ножом и изнасилование: орловец предстанет перед судом за жестокое убийство

121 удар ножом: орловец предстанет перед судом за расправу над знакомой Фото: Архив "КП"

В Орле на скамье подсудимых окажется 22-летний мужчина, устроивший жестокую резню, изнасилование и грабеж. Своей жертвой он выбрал знакомую 44-летнюю женщину, в чью квартиру проник обманом.

Трагедия произошла в ночь с 18 на 19 ноябре 2019 года в Краснозоренском районе. Насильник напал на хозяйку жилища, запугивал, угрожал ножом, а затем изнасиловал и ограбил. Его добычей стали всего три тысячи рублей. Однако на этом он не остановился и решил добить несчастную женщину. Он нанес ее 121 ножевое ранение.

Следствие установило, что в момент совершения преступления молодой человек был пьян.

- Заместитель прокурора Орловской области Сергей Панкратов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по статьям 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем), 162 УК РФ (разбой), 131 УК РФ (изнасилование) и 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Уголовное дело направлено в Орловский областной суд для рассмотрения по существу, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.