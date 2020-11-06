В Орле Фонд пожарной безопасности оштрафовали на 1 миллион рублей за взятку Фото: Архив "КП"

В Орле под уголовную статью попал директор филиала некоммерческой организации «Фонд пожарной безопасности». Ему инкриминируют дачу взятки сотруднику отдела надзорной деятельности МЧС за оказание «помощи» в ускоренной выдачи декларации пожарной безопасности здания одного из клиентов фонда.

Пока дело находятся на рассмотрении в Советском районном суде, на имущество фонда наложен арест. Организации предстоит выплатить штрафа в размере один миллион рублей. Так обернулась взятка в 10 тысяч рублей.

- Прокуратура возбудила в отношении юридического лица «Фонд пожарной безопасности» дело об административном правонарушении по статье 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Мировой судья судебного участка № 1 Советского района города признал организацию виновной, - рассказали «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.