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В Орловской области планируют увеличить темпы вакцинации против гриппа

Пока бесплатными прививками воспользовались около 34% жителей региона
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В Орловской области планируют увеличить темпы вакцинации против гриппа

В Орловской области планируют увеличить темпы вакцинации против гриппа

Фото: Архив "КП"

В Орловской области планируют нарастить темпы вакцинации против гриппа. Соответствующее поручение профильным ведомствам дал губернатор Андрей Клычков на заседании оперштаба 5 ноября.

Отметим, в настоящее время в регионе привито 246 тысяч 155 человек. Это более 34% всего населения Орловской области. Однако показатели вакцинации до 15 ноября хотят довести до отметки в 75%.

- В ходе заседания было отмечено, что работу по вакцинации населения региона необходимо завершить в максимально короткие сроки, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.