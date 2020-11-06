В Управлении Федерального казначейства Орловской области появился новый руководитель

Управлении Федерального казначейства в Орловской области возглавил Александр Чернявский. Фото пресс-службы губернатора региона

В Орловской области произошли очередные кадровые перестановки. В региональном Управлении Федерального казначейства появился новый руководитель. Им стал Александр Чернявский.

5 ноября новый глава ведомства встретился с губернатором Орловской области и осудить вопросы сотрудничества, а также эффективного расходования бюджетных средств.

СПРАВКА «КП»

Александр Николаевич Чернявский родился 5 мая 1974 года в Курске. В 1998 году закончил Белгородскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Экономика и управление аграрным производством».

В 2005 году стал выпускником Орловскую региональную академию государственной службы, получил специальность «Государственное и муниципальное управление».

С сентября 2015 года по сентябрь 2020-го был руководителем Управления Федерального казначейства по Белгородской области.