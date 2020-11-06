В доме на улице Максима Горького в Орле произошел пожар

5 ноября в доме на Максима Горького в Орле произошел пожар Фото: Архив "КП"

В Советском районе Орла 5 ноября произошел пожар в жилой многоэтажке. Огонь охватил одну из квартир на восьмом этаже в доме на улице Максима Горького.

ЧП произошло в районе 11 часов утра. Прибывшие на место пожарные смогли локализоваться возгорание и не допустить его распространение. Оказалось, очагом пожара стала кухня.

- В результате возгорания в квартире сгорел кухонный гарнитур. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара. Пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.