В поселке Горки Орловского района столкнулись две иномарки. Фото региональной Госавтоинспекции

В четверг, 5 ноября, в поселке Горки Орловского района не разъехались на встречной полосе две иномарки. Лобовое столкновение произошло в 16.20 на улице Европейской.

"Рено" и "Инфинити" столкнулись лоб в лоб. Фото Госавтоинспекции Орловской области

Как установили сотрудники Госавтоинспекции, 60-летний водитель «Рено Логан» ехал со стороны санатория «Дубрава» в сторону села Плещеево. В какой-то момент его машина оказалась на встречке и протаранила «Инфинити».

На месте аварии работали сотрудники МЧС. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

- В результате ДТП водитель «Рено» получил телесные повреждения, с места ДТП доставлен в Орловскую областную клиничискую больницу, где его госпитализировали. Женщине, водителю «Инфинити» также получившей травмы оказана медицинская помощь. Госпитализация не потребовалась. После осмотра она отпущена домой, - рассказали «КП» в ведомстве.