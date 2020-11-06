Орловчанка добилась через суд бесплатных лекарств для супруга Фото: Архив "КП"

В Орле в очередной раз проблема с бесплатными лекарствами довела региональный Департамента здравоохранения до суда. Жительница Заводского района облцентра несколько месяцев не могла получить жизненно важные препараты для своего тяжелобольного супруга.

Отчаявшаяся женщина обратилась за помощью в прокуратуру. Ведомство провело проверку и выяснило: лечащий врач назначил ее супругу длительное лечение и выписал рецепт на бесплатное получение нужного препарата. Однако за четыре месяца его выдали только один раз и хватило его только на один месяц.

- В целях защиты прав мужчины прокурор района обратился в суд с исковым заявлением об обязании Департамента здравоохранения области обеспечить его лекарственным препаратом в соответствии с медицинскими показаниями. В настоящее время требования прокурора удовлетворены в полном объеме, - рассказали «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.