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Орловчанка добилась через суд бесплатных лекарств для супруга

Мужчина с тяжелым заболеванием три месяца не получал жизненно важные препараты
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Орловчанка добилась через суд бесплатных лекарств для супруга

Орловчанка добилась через суд бесплатных лекарств для супруга

Фото: Архив "КП"

В Орле в очередной раз проблема с бесплатными лекарствами довела региональный Департамента здравоохранения до суда. Жительница Заводского района облцентра несколько месяцев не могла получить жизненно важные препараты для своего тяжелобольного супруга.

Отчаявшаяся женщина обратилась за помощью в прокуратуру. Ведомство провело проверку и выяснило: лечащий врач назначил ее супругу длительное лечение и выписал рецепт на бесплатное получение нужного препарата. Однако за четыре месяца его выдали только один раз и хватило его только на один месяц.

- В целях защиты прав мужчины прокурор района обратился в суд с исковым заявлением об обязании Департамента здравоохранения области обеспечить его лекарственным препаратом в соответствии с медицинскими показаниями. В настоящее время требования прокурора удовлетворены в полном объеме, - рассказали «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.