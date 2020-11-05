В Орле ищут подрядчика для второго этапа благоустройства парка Победы

Парк Победы в Орле: власти ищут подрядчика для второго этапа благоустройства. Фото: Портал Орловской области

Пока в парке Победы в Орле полным ходом идет выпиловка деревьев и оборудование дорожек, городские власти решили не терять время зря и уже объявили на портале госзакупок аукцион на второй этап благоустройства. Торги стартовали 4 ноября и продлятся до 12 ноября.

Напомним, сейчас в парке идет первая очередь благоустройства. До 15 мая 2021 года действующая подрядная организация должна закончить укладку тротуарной плитки, оборудовать парковку, биотуалеты, уличные фонари, новые лавочки, урны, а также установить систему видеонаблюдения.

Затем начнется второй этап благоустройства, который продлится до 31 июля 2021 года. За это время в парке должны смонтировать несколько гимнастических комплексов, установить тренажеры, качели, навесы и дополнительное освещение. Общая стоимость работ - более 150 миллионов рублей. Источник финансирования – бюджет города Орла.

Итоги торгов должны стать известны 13 ноября.