Орловчанка, зарезавшая в состоянии аффекта супруга, предстанет перед судом Фото: Архив "КП"

В Орловском районе суду предстоит вынести вердикт по непростому делу. На скамье подсудимых окажется 50-летняя женщина, убившая в состоянии аффекта своего супруга.

Следственный комитет провел расследование и выяснил, что мужчина вел аморальный образ жизни и систематически избивал и издевался над супругой. Очередной семейный скандал закончился трагедией 20 августа 2020 года.

Мужчина в очередной раз начал напал на жену, начал бить и оскорблять ее. Тогда женщина не выдержала и схватилась за нож. Удар в грудь обидчика оказался смертельным.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.