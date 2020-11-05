Орловцев приглашают на скетч-пленэр в Спасское-Лутовиново
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
В Орловской области началась подготовка к празднованию Дня рождения Ивана Тургенева. Одни из самых масштабных событий запланированы в музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново».
Уже на этих выходных гостей родовой усадьбе писателя ждет скетч-пленэр и мастер-класс художника и педагога Сергея Прокопова. Все необходимое для освоения азов карандашных набросков и дальнейшей работы над эскизами участники получат на месте.
Кроме того, в Спасском пройдут традиционные экскурсии, музейные занятия и игры для детей и взрослых. Знатоки литературоведения и краеведения смогут стать участниками презентации исследовательской работы Владимира Зайцева «Родственные связи. Кем приходился Тургенев Толстому».
Откроет праздничную программу выступление Спасского хора.
- На территории музея будет работать сувенирная лавка и музейное кафе с горячим сбитнем, витаминным чаем, пирожками, кренделями и сахарным хворостом. Каждый сможет найти занятие по душе, провести время с пользой и получить заряд позитива. Приезжайте на наш праздник! – обращаются к орловцам сотрудники музея-заповедника «Спасское-Лутовиново».
.
КОГДА? ГДЕ?
8 ноября
Музей-заповедник Тургенева «Спасское-Лутовиново»