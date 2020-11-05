Орловские пожарные спасли из огня мужчину

Орловские пожарные спасли мужчину из горящей квартиры в Заводском районе. Фото: Архив "КП"

В среду, 4 ноября, в Заводском районе Орла произошел пожар. Огонь вспыхнул в квартире на втором этаже дома на Комсомольской улице. Жертв удалось избежать только благодаря слаженной работе спасателей.

Возгорание произошло в районе пяти часов вечера. Выехавшей место ЧП бригаде пожарных пришлось эвакуировать восемь человек из-за сильного и едкого задымления всего подъезда дома.

Добравшись до квартиры, в которой произошел пожар, сотрудники МЧС обнаружили 41-летнего мужчину. К счастью, он оказался жив. Его вывели из огня и передали врачам скорой помощи, которые доставили его в больницу.

- В результате пожара в однокомнатной квартире выгорели постельные принадлежности. В настоящее время устанавливаются причины пожара, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.