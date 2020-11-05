В Орле водитель не справился с управлением и врезался в световую опору. Фото Госавтоинспекции по Орловской области

Накануне, 4 ноября, на въезде в Орел со стороны Мценска произошла авария. Отечественная легковушка врезалась в световую опору.

ДТП произошло в 15:20 на 1 километре автодороге Северный подъезд к городу Орлу. 24-летний мужчина за рулем «ВАЗ-21070» не справился с управлением и машину занесло.

- В результате аварии водитель получил телесные повреждения и был доставлен в орловскую областную клиническую больницу. Ему была оказана первая медицинская помощь, госпитализация не потребовалась, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции по Орловской области.