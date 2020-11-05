Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 5 ноября

В Орловской области на 5 ноября 2020 года подтверждено еще 125 случаев заражения коронавирусом. Региональный оперштаб опубликовал обновленную карту распространения COVID-19. Рассказываем, где выявлены новые случаи заболевания.

За сутки заболевание подтвердилось у 52 жителей Орла, 18 человек в Орловской районе, 16 – в Ливнах, по 7- в Ливенском и Малоархангельском районах, по 3 – в Мценском и Болховском районах, 8 – Залегощенском районе, по 2 - в Дмитровском, Краснозоренском и Колпнянском районах, по 1- в Хотынецком, Покровском, Верховском, Глазуновском и Троснянском районах.

Всего за весь период пандемии диагноз COVID-19 подтвержден у 6502 жителей Орла, 1446 зараженных – в Орловском районе, 742 – в городе Мценске и Мценском районе, 669 – в Ливнах, 354 – в Урицком районе, 329 − в Ливенском районе, 310 – в Болховском районе, 256 – в Дмитровском районе, 186 – в Новодеревеньковском районе, 175 – в Хотынецком районе, 166 – в Свердловском районе, 164 – в Малоархангельском районе, 146 – в Покровском районе, 144 – в Залегощенском районе, 140 – в Кромском районе, 138 – в Колпнянском районе и 109 − в Верховском районе.

Районы в коронных менее сотни заболевших: 94 – в Должанском районе, 93 – в Глазуновском районе, 91 – в Новосильском районе, 85 − в Шаблыкинском районе, 80 – в Знаменском районе, 66 – в Троснянском районе, 62 – в Сосковском районе, 39 − в Краснозоренском районе и 28 – в Корсаковском районе.