В Орле вновь возникли нарекания к благоустройству опушки Медведевского леса

Опушка Медведевского леса в Орле должна преобразиться до 30 ноября. Фото: пресс-служба администрации города

Опушка Медведевского леса в Орле преображается. Уже второй подрядчик взялся за благоустройство территории, но и с ним не все так гладко.

Напомним, общественную территорию должны были привезти в порядок еще летом. Однако питерская фирма, которая взялась за масштабный проект, сорвала сроки и практически ничего не успела сделать. С ней разорвали контракт и ее место заняла орловская компания ООО «Строительно-монтажное управление-19».

По оценкам мэра Орла Юрия Парахина, качество выполняемых работ пока оставляет желать лучшего. Все выявленные изъяны подрядчику предстоит исправить за собственный счет. В целом стоимость муниципального контракта составляет 4,9 млн рублей.

В настоящее время установлено 33 опоры освещения, по 24 лавочки и урны, игровые площадки, контейнеры, завершено обустройство въезда и парковка. Подрядчику предстоит доделать тропиночную сеть, подключить освещение, установить систему видеонаблюдения и спортивный городок. Времени у него до 30 ноября.

- Держим ситуацию на постоянном контроле, чтобы с первыми днями зимы жители Северного района и в целом города получили новое место притяжения без очередной задержки, — подчеркнул Юрий Парахин.