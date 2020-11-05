В Орле провалился ремонт двора дома №54 на улице Металлургов. Фото: пресс-служба администрации города

В Орле практически закончены плановые работы по ремонту дворовых территорий. В 2020 году обновление произошло в 65 дворах, однако не все так радужно. Жителям дома №54 по улице Металлургов так не посчастливилось увидеть долгожданное благоустройство.

Дело в том, что их двор хотя и был в списках ремонта-2020, но вот с подрядчиком ему не очень повезло. По контракту, благоустройство должно было завершиться к 28 августа. Однако уже конец осени, а работы не выполнены и на половину. Теперь погода не позволяют укладывать асфальт.

Глава города предложил засыпать щебенкой пазухи и дорожки. Ремонт теперь продолжится здесь уже в 2021 году. Фото: пресс-служба администрации Орла

Как сообщили «комсомолке» в пресс-службе администрации Орла, заказчик работ три раза направлял претензии в адрес подрядной организации ООО «Прогресс», но безрезультатно. Теперь речь идет об одностороннем расторжении договора. Фирме предстоит заплатить пени в размере 40 тыс. рублей. Кроме того, теперь она может попасть в реестр недобросовестных подрядчиков.

Что же будет с раскуроченным двором? 4 ноября мэр Юрий Парахин встретился с жителями дома №54 и пообещал, сделать все возможное, чтобы навести здесь порядок.

- Глава города предложил засыпать щебенкой пазухи и дорожки, убрать неустановленные бордюры, обезопасить люки и колодцы. Жители это предложение единогласно приняли. Работы предлагается выполнить за ближайшие два дня, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.