В Орле появился Центр управления регионом. Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

3 ноября в Орле открылся Центр управления регионом (ЦУР). Новая структура займется мониторингом и обработкой обращений и жалоб орловец на самые разные темы. В том числе и через соцсети.

По словам создателей координационного центра, его главная концепция - «Все знаем – быстро решаем – не допускаем». Сейчас учреждении работает 8 отраслевых блоков по самым актуальным проблемам: «ЖКХ», «ТКО», «Энергетика», «Здравоохранение», «Социальная защита», «Образование», «Дороги» и «Транспорт».

Такие центры работают уже в 20 регионах России.

- Работа Центра в первую очередь направлена на осуществление эффективной и качественной обратной связи жителей и власти,- рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.