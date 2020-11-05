К весне 2021 года в парке Победы Орла появится видеонаблюдение

К весне 2021 года в парке Победы Орла появится система видеонаблюдения. Фото: пресс-служба администрации города

В парке Победы в Орле продолжается расчистка старых тропинок, укладка тротуарной плитки и санитарная опиловка деревьев. Первый этап масштабных работ по благоустройству территории планируют завершить к маю 2021 года. Сейчас на объекте работают более 200 человек и несколько десятков единиц техники.

По планам весной в парке должны появиться парковка, биотуалеты, уличные фонари, новые лавочки и урны. Чтобы не допустить вандализма здесь решили установить систему видеонаблюдения.

- Обустройство парка ведется в хорошем ритме. Учитывая ухудшение погоды, важно обеспечить оперативность в достижении поставленных задач и высокое качество проведенных работ, - отметил губернатор Орловской области Андрей Клычков во время проверки хода работ.