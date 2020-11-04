На Тургеневском мосту Орла инормарка врезалась в автобус на встречке

На Тургеневском мосту Орла инормарка врезалась в автобус. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

На Тургеневском мосту Орла инормарка врезалась в автобус. Авария произошла в одиннадцать часов ночи 3 ноября.

30-летний водитель автомобиля «Хендай» ехал в сторону 1-ой Посадской улицы. В какой-то момент он не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, на которой в этот момент оказался «ПАЗик». Избежать практически лобового столкновения не удалось.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД и МЧС России по Орловской области.

- В результате аварии пострадал один человек – пассажир «ПАЗ-32054». Спустя некоторое время он обратился в медицинское учреждение. После оказания помощи был отпущен домой на амбулаторное лечение, - рассказали «КП» в пресс-службе регионального УМВД России.