В Орловской области из-за коронавируса временно закрыл посещения Хотынецкий природный парк

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В Орловской области из-за коронавируса временно закрыла посещения одна из самых популярных туристических достопримечательностей региона. С 4 ноября в зоовольерном комплексе Хотынецкого природного парка не будут принимать гостей.

Мера вынужденная и временная. Об этом сотрудники парка сообщили на официальной странице учреждения в соцсетях.

- Друзья! В связи с эпидемиологической обстановкой в области мы временно закрыты для посещения с 4 ноября 2020 года. Об открытии будет сообщено дополнительно. Не болейте! Берегите себя и своих близких! – гласит сообщение.

СПРАВКА «КП»

Зоовольерный комплекс Хотынецкого природного парка был создан 17 ноября 1997 года. Он расположен на территории поселка Жудерский Хотынецкого района.

Здесь можно увидеть более 40 видов животных и птиц, из которых три занесены в Красную книгу России и один в Красную книгу Орловской области. Среди обитателей парка олени, зубры, медведи, рыси и даже верблюды и страусы.