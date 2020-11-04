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Коронавирус в Орловской области: торжественную регистрацию брака советуют перенести

На свадьбах вновь ограничивают количество гостей
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Орловцам советуют перенести торжественную регистрацию браков на более поздний срок

Орловцам советуют перенести торжественную регистрацию браков на более поздний срок

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области вновь ограничивают количество гостей на церемонии бракосочетания. Парам, решившим стать семьей в период пандемии коронавируса, придется выбирать – или заключение брака в торжественной обстановке, но всего с 10 людьми в зале регистрации, или перенос на события на другую дату.

Однако региональное Управление ЗАГС предлагает женихам и невестам, желающим торжественности, все же немного повременить и перенести церемонию на более поздний срок.

- Это необходимо в целях обеспечения ограничительных мер и недопущения распространения новой коронавирусной инфекции. При невозможности изменения даты регистрации брака, количество присутствующих на торжественной части будет ограничено до 10 человек, - поясняет пресс-служба Правительства Орловской области.

Коронавирус в Орловской области