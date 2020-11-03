В Орле предприятие задолжало работникам более 470 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

В Северном районе Орла руководство предприятия, занимающееся выпуском химической продукции, стало фигурантом уголовного дела по статье 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Фирма задолжала своим сотрудникам свыше 470 тысяч рублей.

Поводом для инициирования расследования Следственного комитета стали результаты прокурорской проверки в отношении предприятия. Кроме того, в интересах работников прокуратура направила в мировой суд заявления о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате.

- В результате принятых мер задолженность по заработной плате погашена в полном объеме, - рассказали «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.