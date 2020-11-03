Коронавирус в Орловской области: кто имеет право на бесплатное тестирование Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжают проведения тестов на коронавирус. Однако многие жители региона жалуются – пройти исследования удовольствие не из дешевых (в среднем около двух тысяч рублей). Можно ли сдать тест бесплатно? На этот вопрос сегодня, 3 ноября, ответил глава областного Департамента здравоохранения.

В ходе онлайн-брифинга с журналистами Иван Залогин пояснил, что сдать бесплатный тест на коронавирус могут те, кто контактировал с заболевшими. Круг таких лиц определяют специалисты в ходе, так называемого, эпидемиологического расследования.

Также на бесплатное исследование имеют право пациенты, которым врач поставил диагноз «пневмония».

- А вот гражданам, прибывшим из-за рубежа, придется делать тест на коронавирусную инфекцию за свой счет, - добавил Иван Залогин.

Напомним, тестирование сейчас проводят в Центре гигиены и эпидемиологии в Орловской области, пять лабораторий государственных учреждений здравоохранения (больница Боткина, НКМЦ им. Круглой, областной центр по профилактике и борьбе со СПИД, станция переливания крови и противотуберкулезный диспансер) и четыре частных организации.