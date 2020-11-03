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Орловец попал под статью, присвоив себе найденный на автомойке кошелек

43-летний мужчина соблазнился четырьмя с половиной тысячами рублей из женского портмоне
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Орловец попал под статью, присвоив себе найденный на автомойке кошелек

Орловец попал под статью, присвоив себе найденный на автомойке кошелек

Фото: Архив "КП"

В Орле ситуация на автомойке обернулась неприятностями сразу для двух человек: женщина осталась без кошелька с деньгами, а мужчина – стал фигурантов уголовного дела о краже. Начиналось же все со случайного забытого портмоне в зале ожидания.

Владелица кошелька вспомнила, что оставила его на автомойке только спустя полдня и, приехав назад, уже не обнаружила кошелька на прежнем месте. Так она лишилась четырех с половиной тысяч рублей. Расстроенная пропажей женщина обратилась в полицию.

Вскоре полицейские напали на след. Как выяснилось, портмоне с деньгами нашел еще один посетитель сервиса. 43-летний житель Орловского района не стал отдавать находку сотрудникам автомойки и забрал ее себе. Это и стало для него роковой ошибкой.

- Было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Полицейские изъяли похищенные деньги. В настоящее время ведется дознание. Фигуранту избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.