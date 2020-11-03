Орловские дачники задолжали энергетикам 4 миллиона рублей в 2020 году

«Орловский энергосбыт» призвал дачников не накапливать долги Фото: Архив "КП"

Орловские энергетики подвели итоги дачного сезона-2020. Его результаты не стали не утешительными – долги на сумму 4 миллиона рублей за поставленный ресурс. Это больше, чем в прошлом году. Тогда садоводческие хозяйства задолжали 3,6 миллиона рублей.

В 2020 году самыми крупными должниками стали СНТ в Орле и Орловском районе - «Дормашевец» (356 тысяч рублей), «Металлург» (254 тысяч рублей), «Коммунальник – 3» (264 тысяч рублей) и «Саханка» (190 тысяч рублей). Последний числится в должниках уже не первые.

Есть в Орловской области и образцово показательные дачные сообщества. Среди них СТ «Нарышкино», СНТ «Отдых», СНТ «Березка», СНТ «Коммашевец» и СНТ «Голубки». Здесь с оплатой за электроэнергию не опаздывают.

- Мы призываем оплатить счета до завершения сезона и контролировать расчет председателей садоводческих товариществ с поставщиком ресурсов. Крайне важно не допустить, чтобы долги за электроэнергию перешли в будущий год. Просрочки платежей могут привести к дополнительным судебным издержкам для садоводов, - напоминает орловцам ООО «Орловский энергосбыт».