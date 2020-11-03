В Ливнах на пешеходном переходе «Фольксваген» сбил женщину. Фото Госавтоинспекции по Орловской области

В понедельник, 2 ноября, на улице Капитана Филиппова в Ливнах под машину попала 73-летняя женщина. Пенсионерка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на нее вылетела иномарка.

Авария возле дома №60 произошла в районе семи часов вечера. 40-летний водитель за рулем автомобиля «Фольксваген Вента» ехал в сторону улицы Ленина. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции по Орловской области выясняют все обстоятельства случившегося.